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Göçmen Gemilerinin Yanaşmasına İzin Vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Yargılanacak

Roma, 12 Şubat 20 (TAK): İtalyan Senatosu, aşırı sağcı lider Matteo Salvini\'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz\'de kurtarılan göçmenleri

Göçmen Gemilerinin Yanaşmasına İzin Vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Yargılanacak

Roma, 12 Şubat 20 (TAK): İtalyan Senatosu, aşırı sağcı lider Matteo Salvini\'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz\'de kurtarılan göçmenleri

12 Şubat 2020 Çarşamba 18:32
Göçmen Gemilerinin Yanaşmasına İzin Vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Yargılanacak

Roma, 12 Şubat 20 (TAK): İtalyan Senatosu, aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri "alıkoyduğu" gerekçesiyle yargılanmasına onay verdi.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig partisi lideri Matteo Salvini, Temmuz 2019'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaparken, 131 göçmeni taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin İtalya limanlarına yanaşmasına ve göçmenlerin gemiden inmesine yaklaşık bir hafta boyunca izin vermemişti.

Salvini'nin bu kararı üzerine Sicilya'daki Catania Savcılığı, göçmenlerin yasa dışı olarak alıkoyulduğu gerekçesiyle "adam kaçırma" suçlamasıyla dava açılmasını talep etmişti. Halen senatör olan Salvini'nin, bakan olarak görev yaptığı dönemdeki eylemleri nedeniyle yargılanabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyordu.

İtalyan parlamentosunun iki kanadından biri olan Senato'nun dokunulmazlıklarla ilgili komisyonu geçen ay, Salvini'nin yargılanması için gerekli ilk onayı vermişti. Bugün de Senato genel kurulunda yapılan oylamada Salvini'ye yargı yolunun açılması için nihai karar alındı.

MAHKUM EDİLİRSE ADAY OLAMAYACAK

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Senato'nun onayı sonrası dokunulmazlığını kaybeden Salvini yargılanır ve suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Salvini mahkum edilirse bir sonraki seçimlerde aday olma hakkını da yitirecek. Halen İtalya'nın en fazla desteğe sahip siyasi lideri konumunda olan Salvini'nin mahkumiyet alması durumunda kariyerinin sonlanabileceği vurgulanıyor.

Salvini, Senato'daki oylama sonrası Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada Gregoretti vakasıyla ilgili olarak "Ben İtalya'yı savundum" dedi ve "hakimlere güveninin tam olduğunu" söyledi.

SALVİNİ: YİNE YAPARIM

Salvini "Yaptıklarımdan gurur duyuyorum. Hükümete geldiğimde yine aynı şeyi yapacağım" dedi.

Salvini'nin Lig partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, Haziran 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasındaki iktidarda kalmış ve bu sürede çok sayıda göçmen gemisinin İtalyan limanlarına girişine günlerce izin verilmemişti.

(BBC/FG)

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