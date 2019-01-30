Göçmen taşıyan iki tekne Cibuti açıklarında battı: 130'dan fazla kayıp

Cibuti açıklarında göçmen taşıyan iki tekne alabora oldu, arama çalışmalarında 3 kişi kurtarılırken, 5 kişinin de cesedi bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre teknelerin taşıdığı Afrika kökenli 130'dan fazla göçmenin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yolcu kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan teknelerin Yemen'e doğru ilerlediğini belirtti. Savaşın sürdüğü Yemen, Körfez ülkelerinde daha iyi hayat kurmak isteyen Afrikalı göçmenlerin ilk duraklarından biri olarak biliniyor.

Kurtarılanlardan birinin 18 yaşında olduğunu açıklayan IOM, ilk teknede 130 kişinin bulunduğunu ancak ikinci tekneyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını aktardı.