Göçmen aileler Trump hükümetinden travma tazminatı istiyor

Sekiz göçmen ailenin avukatları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yönetim politikaları sonucunda ailelerinden ayrılan göçmenler için ABD hükümetine dava açtı. Avukatlar, 'uzun süredir devam eden travmaları' nedeniyle her bir aile için 6 milyon dolar tazminat istiyor.

Göçmen aileler, ABD'nin göç yetkililerini çocuklarını hiçbir bilgi vermeden ve bazen vedalaşmaya fırsat bırakmadan kendilerinden uzaklaştırmakla suçladı. Çok sayıda çocuğun travma yaşadığı, içlerinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi olmadan uyuyamadığı ve 6 yaşındaki diğer bir erkek çocuğununsa yemek yemeği reddettiği ifade edildi.

Ailelerden birinin avukatı bu iddiaların 'açıklanamaz zulüm' göstergesi olduğunu ve ailelerin tazminatı hak ettiğini söyledi.