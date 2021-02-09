banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kime inanacağız şaşırdık artık!
Kime inanacağız şaşırdık artık!
İş dünyası iyi bir sınav veremiyor
İş dünyası iyi bir sınav...
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek olmazmış
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek...
Cephede gerçekten kaç doktor var?
Cephede gerçekten kaç doktor var?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 65 yeni vaka
Kapat

Göbeklitepe yakınlarında toprağa saplı bulunan gizemli monolit kayboldu

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.

09 Şubat 2021 Salı 10:30
Göbeklitepe yakınlarında toprağa saplı bulunan gizemli monolit kayboldu
banner337
banner351

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

banner341
Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.02.2021 12:47
Anahtar Kelimeler:
MonolitGöbeklitepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Komisyonu'ndan 300 milyon doz ilave Pfizer aşısı siparişi
AB Komisyonu'ndan 300 milyon doz ilave Pfizer aşısı siparişi
DSÖ'den aşı üreticilerine uyarı
DSÖ'den aşı üreticilerine uyarı
Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açıyor
Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açıyor
Merkel,Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
Merkel,Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
Borrell'in istifası istendi
Borrell'in istifası istendi
ABD'de İngiltere varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor
ABD'de İngiltere varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı
İsrail ile Yunanistan arasında seyahatine izin veren anlaşma imzaladı
İsrail ile Yunanistan arasında seyahatine izin veren anlaşma imzaladı
Çin’de ses dalgalarıyla yağmur yağdırdılar
Çin’de ses dalgalarıyla yağmur yağdırdılar
İngiltere varyantı ile ilgili neler biliniyor?
İngiltere varyantı ile ilgili neler biliniyor?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim