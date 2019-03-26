banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98238
ALTIN
234.083
DOLAR
5.4952
STERLİN
7.3338
EURO
6.2012
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
ÇAKMAKÇI UYUŞTURUCU İLE GELDİ
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
MASOOD AKINCILAR’DAN GÜNEY’E GEÇMİŞ
Adil olun!
ADİL OLUN!
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner306
Flaş Haber
Adil olun!
Kapat

Gmail Inbox kullananlar dikkat: Son gün 2 Nisan

Gmail Inbox kullananlar dikkat: Son gün 2 Nisan

26 Mart 2019 Salı 14:25
Gmail Inbox kullananlar dikkat: Son gün 2 Nisan

Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak. 

Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmına '15 gününüz kaldı' uyarısı gelse de, Google 2 Nisan'da uygulamanın fişini çekecek. 

2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu. 

Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu. 
 
Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak 

İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği ürünler... 

Goo.gl: Lİnk kısaltma uygulaması 2009’da kurulmuş, geçtiğimiz yıl kapanmıştı. 
Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 
2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 
Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak. 
2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 
2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 
Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 
Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gmail Kapanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"abd'nin Golan'ı İşgalci Siyonistlere Bağışlama Girişimi Sömürgeciliktir"
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak
Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak
İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi
İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi
Airbus A310 ile yerçekimsiz ortamda disko partisi
Airbus A310 ile yerçekimsiz ortamda disko partisi
Facebook, İran ve Rusya ile bağlantılı yüzlerce 'sahte' hesabı kapattı
Facebook, İran ve Rusya ile bağlantılı yüzlerce 'sahte' hesabı kapattı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı
NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü eksik astronot kıyafeti nedeniyle iptal etti
NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü eksik astronot kıyafeti nedeniyle iptal etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim