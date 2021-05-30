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Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendi. Kısa sürede İngiltere'nin bir numaralı gündemi olan düğünden ilk kare geldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:40
Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare
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56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

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"KARANTİNA VAR" DİYEREK KATEDRALİ KAPATMIŞLAR
The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.

GİZLİ DÜĞÜN ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU
Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.

ÇİFTİN BİR ÇOCUĞU VAR
Çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

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