Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare

56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

"KARANTİNA VAR" DİYEREK KATEDRALİ KAPATMIŞLAR

The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.

GİZLİ DÜĞÜN ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU

Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.

ÇİFTİN BİR ÇOCUĞU VAR

Çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.