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Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

28 Eylül 2021 Salı 08:30
Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Dün de 5,7 ile sallandı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi.

Arkalohori köyündeki Profitis İlias Kilisesi'nin bakım çalışmalarında görevli bir kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GİRİT DEPREM
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