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Giresun'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti

TC İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı, "Bir asker ve 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 08:30
Giresun'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti
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Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Araçlar sürüklendi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sel bölgesine giden TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i jandarma toplam 12 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

Soylu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bir jandarma ve 2 vatandaşın cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

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Bakan Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" dedi.

Giresun'daki sel felaketi

Dereli ilçesinde derenin taşması sonucu çarşı su altında kaldı. İlçede etkili olan yağmurla dere taşarak ilçe merkezine bastı. 

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Doğankent ilçesinde ise su baskınları yaşandı. Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu dere yatağındaki evler boşaltıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Sel
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