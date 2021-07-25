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Gıda zehirlenmesi yaşadığını sandıkları 5 yaşındaki çocuk Covid’den öldü

Amerika’nın Georgia eyaletinde meydana gelen olayda beş yaşında Wyatt Gary Gibson adındaki çocuk yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2021 Pazar 18:14
Gıda zehirlenmesi yaşadığını sandıkları 5 yaşındaki çocuk Covid’den öldü

Babası Wes Gibson ve küçük kız kardeşine de Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastanede tedavi altına alınan Wyatt’ın mide bulantısı ve uyuşukluk görünmesinden sonra başlangıçta gıda zehirlenmesine yakalandığı düşünüldü.

Ailesi yaşadıklarını, “Önce iştahsızlık başladı. Biraz kusma, biraz uyuşukluk hissetti. Daha sonra dili beyazlamaya başladı. Gıda zehirlenmesi zannettik. Hastaneye götürdük. Ertesi gün Thompson Çocuk Hastanesinde Wyatt’a COVID-19 strep ve staph enfeksiyonları teşhisi kondu. Felç geçirdikten sonra annesinin kollarında öldü” sözleriyle anlattı.

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18 YAŞIN ALTINDAKİLERİ DE ETKİLİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde korona virüsünden ölen 600.000’den fazla kişiden yaklaşık 335’i 18 yaşın altında.

Wyatt’ın şu anda ülkedeki tüm vakaların %83’ün den fazlasını oluşturan Covid-19’un Delta varyantı tarafından enfekte olup olmadığı belli değil. Haziran ayında, delta varyantı yeni vakaların %30’unu oluşturuyor.

Uzmanlar varyantın aşılanmamış nüfus ve küçük çocuklar arasında yayılabileceği konusunda uyardılar.

12 yaşından küçük çocuklar için aşı mevcut değil. ABD Başkanı Joe Biden, küçük çocukların yakında aşı olabileceğini söyledi ancak bunun bilim adamlarına bağlı olduğunu kaydetti.

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