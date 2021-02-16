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Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

16 Şubat 2021 Salı 16:00
Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu

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Son Güncelleme: 16.02.2021 17:46
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