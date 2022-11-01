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'Gezegen katili' asteroid Dünya'yı tehdit ediyor

ABD'li bilim insanları, 8 yıldan fazla bir süredir görülen potansiyel olarak en tehlikeli asteroidin Dünya ile yollarının kesişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

01 Kasım 2022 Salı 09:26
'Gezegen katili' asteroid Dünya'yı tehdit ediyor

Carnegie Bilim Enstitüsü'nün Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'ndan gök bilimci Scott Sheppard, şu ana kadar yaklaşık 1,5 kilometre çaplarıyla "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu.

Bu asteroidlerden yalnızca "2022 AP7"nin Dünya için potansiyel tehlike oluşturacak yörüngede bulunduğu açıklandı.

NASA'nın uzay aracı DART, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirmişti. Hubble ve James Webb teleskoplarından gelen çarpışmanın detaylı görüntüleri paylaşılmıştı.

"Gezegen katili" asteroid daha önce Dünya ile Venüs arasında bir yerde bulunuyordu ve bu nedenle tespit edilmesi zordu. Zira gökbilimciler bu alanı incelemek için Güneş yönüne doğru bakmak zorundalar. James Webb veya Hubble gibi teleskoplar, optik hassasiyeti nedeniyle bu yönde kullanılamıyor.

Eğer olursa, "2022 AP7" asteroidinin ne zaman akut bir tehlike oluşturacağı ise net değil.

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