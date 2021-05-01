Gerçek ajan Q aranıyor

İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (MI6) Başkanı Richard Moore, ünlü İngiliz ajan film serisi James Bond'ta da yer alan, Q koduyla bilinen yüksek teknoloji uzmanının gerçeğini bulmak amacıyla eleman arayışına çıktı.

Aynı zamanda İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi olan İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (MI6) Başkanı Richard Moore, Twitter hesabından “Yeni bir ‘Q’ arıyoruz. MI6’in gelecekteki operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım edip ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen buna bir bakın!” açıklamasını yaptı, MI6’in iş ilanını paylaştı.

İCATLARIYLA BİLİNİYOR

Q, Bond filmlerinde ajan 007 için tasarladığı patlayıcılı kol saati, kimin gizli silah taşıdığını gösteren X-ray gözlük ve el bombasına dönüşen kalem gibi özgün icatlarıyla biliniyor.

FİLMDEKİNİN AKSİNE KADIN

Bununla birlikte 2017’de dönemin MI6 Başkanı Sör Alex Younger, “Ajan Q’nun teşkilatta görevli gerçek bir benzerinin bulunduğunu” itiraf ederken, kendisinin filmlerdeki gibi erkek değil, kadın olduğunu açıklamıştı.