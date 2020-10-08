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George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, nakit olmayan 1 milyon dolarlık teminat karşılığı cezaevinden çıktı.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:10
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Floyd'un boynuna 8 dakika dizini bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ikinci derece cinayet, beraberindeki 3 polis de cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.

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Haziran ve Temmuz aylarında 3 polis memuru kefalet karşılığı serbest kaldı, ikinci derece cinayetle suçlanan Chauvin de 1 milyon dolar nakit olmayan teminat vermesi üzerine bugün cezaevinden çıkarıldı.

4 polis memuru hakkındaki davada bir sonraki duruşma 8 Mart'ta yapılacak.

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Son Güncelleme: 08.10.2020 08:46
Anahtar Kelimeler:
George Floydun ölümüGeorge Floydun ölümüne Sebep Olan PolisDerek Chauvin
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