George Floyd davası başladı

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'u gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası bugün başladı.

ABD'de Eski polis memuru Derek Chauvin ilk kez hakim karşısına çıktı.

15 kişilik jüri seçildi

Dava için 9'u beyaz 6'sı siyahi veya diğer etnik gruplardan toplam 15 kişilik jüri seçildi.

Jüriye,, gözaltı sırasında polis memurunun Floyd'un boynuna bastığı ana dair video izletildi.

Davanın yaklaşık 1 ay süreceği tahmin ediliyor.

Dava boyunca Floyd destekçilerinin protestolarına karşı Minneapolis'ta geniş güvenlik önlemleri alındı.

40 yıla kadar hapis cezası

Polis memurunun cinayetle yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Ancak hukukçular, ABD'de polislerin "bir vatandaşı öldürmekten" yargılandıkları davalarda suçlu bulunduklarına dair örnek olmadığını belirtiliyor.

Floyd’un bu şekilde yaşamını yitirmesi, uzun bir süredir polisin siyahi vatandaşlara yönelik muamelesinin tartışıldığı ABD’de sert tepkilere yol açmıştı.

'Siyahilerin Hayatı Önemlidir' hareketi öncülüğünde başta ABD olmak üzere dünyanın birçok noktasında günlerce süren protesto gösterileri düzenlenmişti.