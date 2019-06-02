Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü

New York Post gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Andrew Shinault, ruhsatlı silahıyla 20’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadını vurdu.

Hillsborough Şerifliği’nin basın duyurusuna göre; olay, Shinaults’un Valrico’nun Tampa semtindeki evinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan kadın hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Sninault, cinayet suçlamasıyla cuma günü tutuklanırken, Orient Road Cezaevi’ne gönderildi.