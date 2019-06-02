Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü

New York Post gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Andrew Shinault, ruhsatlı silahıyla 20’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadını vurdu.
Sninault, cinayet suçlamasıyla cuma günü tutuklanırken, Orient Road Cezaevi’ne gönderildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, seks yaparken bir kadını yanlışlıkla vurup öldürmekle suçlanıyor.
New York Post gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Andrew Shinault, ruhsatlı silahıyla 20’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadını vurdu.
Sninault, cinayet suçlamasıyla cuma günü tutuklanırken, Orient Road Cezaevi’ne gönderildi.