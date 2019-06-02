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Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, seks yaparken bir kadını yanlışlıkla vurup öldürmekle suçlanıyor.

Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, seks yaparken bir kadını yanlışlıkla vurup öldürmekle suçlanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 20:04
Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü

New York Post gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Andrew Shinault, ruhsatlı silahıyla 20’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadını vurdu.

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Hillsborough Şerifliği’nin basın duyurusuna göre; olay, Shinaults’un Valrico’nun Tampa semtindeki evinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan kadın hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Sninault, cinayet suçlamasıyla cuma günü tutuklanırken, Orient Road Cezaevi’ne gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
SeksKadınOldu
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