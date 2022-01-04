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Gemide vakalar arttı: 3 bin yolcu ülkesine gönderiliyor

Portekiz'in Lizbon limanına 29 Aralık'ta gelen bir kruvaziyer gemisinde çıkan COVID-19 vakaları nedeniyle seferler iptal edildi. Yaklaşık 3 bin yolcunun ülkelerine gönderileceği açıklandı.

04 Ocak 2022 Salı 09:10
Gemide vakalar arttı: 3 bin yolcu ülkesine gönderiliyor

Portekiz Liman Kaptanı Vieira Branco, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AIDAnova adlı kruvaziyer gemisinde 31 Aralık 2021'de tespit edilen COVID-19 vaka sayısının 64'e ulaştığını ve geminin işletmeciliğini yapan Alman şirketin ticari sebepler nedeniyle kalan seferleri iptal etme kararı aldığını anlattı.

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Branco, yapılacak testlerin ardından sonucu negatif çıkan yolcuların havaalanına götürülerek ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını söyledi.

Yolcuların Lizbon'dan ayrılma süreci 5 Ocak'a kadar sürebilir.

Mürettebatı ile 3 bin 500'den fazla kişinin olduğu kruvaziyer gemisinin programında Lizbon'dan sonra Madeira Adası'na ve oradan da Kanarya Adalarına gitmesi öngörülüyordu.

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