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Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli hayatını kaybetti

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:51
Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada bir Filistinlinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Gazze'nin güneyinde bulunan sınır şeridindeki tellerden içeri girerek İsrail askerlerine ateş açtığı ve 3'ünü yaraladığı ifade edildi.

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Açıklamada, İsrail askerlerinin karşılık vermesi üzerine Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay sonrasında Hamas hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi.

Görgü tanıkları ise Han Yunus'taki Huzaa beldesinde önce silah seslerinin duyulduğunu sonrasında da bölgeye  2 roketin atıldığını anlattı. 

Son Güncelleme: 01.08.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
Gazze çatışma
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