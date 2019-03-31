Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan Bilal Mamud en-Neccar (17) için Han Yunus'ta, Tamir Haşim Ebu'l Hayr (17) için Şatii Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından tekbirler ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenlerine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesini talep eden ve Filistinli gruplarını İsrail güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye çağıran sloganlar attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşlarındaki Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Sakr Amara, Tamir Haşim Ebu'l Hayr ile 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti.