banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
12 yıl sonra tutuklandı
12 YIL SONRA TUTUKLANDI
Serin alkolü fazla kaçırdı
SERİN ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI
Öğleden sonra yağış bekleniyor
ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Alayköy'de cinayet şüphesi
Son Dakika
ALAYKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHESİ
banner306
Flaş Haber
Alayköy'de cinayet şüphesi
Kapat

Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze şehitlerini uğurladı

31 Mart 2019 Pazar 18:18
Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan Bilal Mamud en-Neccar (17) için Han Yunus'ta, Tamir Haşim Ebu'l Hayr (17) için Şatii Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. 

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından tekbirler ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenlerine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesini talep eden ve Filistinli gruplarını İsrail güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye çağıran sloganlar attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşlarındaki Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Sakr Amara, Tamir Haşim Ebu'l Hayr ile 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Gazze şehitler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İran'da 23 eyalet için sel alarmı
İran'da 23 eyalet için sel alarmı
Medya '1 Nisan şakası' yapmayı seviyor
Medya '1 Nisan şakası' yapmayı seviyor
Çin'den dini ibadet için toplananları ihbar edenlere para ödülü
Çin'den dini ibadet için toplananları ihbar edenlere para ödülü
Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor
Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı
6,2 büyüklüğünde deprem
6,2 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim