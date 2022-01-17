Gazze'de sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı.