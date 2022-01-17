banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 17 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Filiz Besim CTP'yi nasıl karıştırdı!
Filiz Besim CTP'yi nasıl karıştırdı!
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi
Yağış miktarları
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
1974’ten günümüze seçimler
1974’ten günümüze seçimler
banner405

Gazze'de sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:35
Gazze'de sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Gazze'nin birçok bölgesinde altyapı yetersizliği sebebiyle meydana gelen su taşkınları Filistinlilere zor anlar yaşattı.

Cebeliye bölgesinde mahsur kalan çok sayıda kişi sivil savunma ekiplerinin tekneleriyle kurtarıldı.

Görevliler bazı kişileri de sırtında taşıdı. Sel suları itfaiye araçlarıyla boşaltıldı.

"Altyapı derhal inşa edilmeli"

Gazze Belediyesi Acil durum Komitesi Başkanı Mustafa Kazat, "İsrail'in saldırılarıyla zarar gören altyapının derhal inşa edilmesi" çağrısında bulundu.

banner341
Kazat, "Gazze'de belediye çalışmaları, İsrail saldırıları nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor" dedi.

Son 2 günde 152 Filistinli kurtarıldı

Sivil savunma ekipleri sözcüsü Raid ed-Dahşan ise son 2 günde 152 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

Dahşan, mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının yanı sıra evlerdeki yağmur suyunu tahliye ettiklerini, sel suları nedeniyle sıkışan araçları çektiklerini ve birçok acil yardım faaliyetinin sağlandığını dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi
Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi
İspanya'da 400 yıllık gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı
İspanya'da 400 yıllık gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı
Fransa'da covid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi
Fransa'da covid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi
Yunan basını: Yunanistan, kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmedi
Yunan basını: Yunanistan, kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmedi
Hollanda'da kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
Hollanda'da kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
3 haftalık bebek koronavirüs nedeniyle öldü
3 haftalık bebek koronavirüs nedeniyle öldü
İspanya'da yaşlı adamın hatırladığı bomba 80 yıl sonra imha edildi
İspanya'da yaşlı adamın hatırladığı bomba 80 yıl sonra imha edildi
Dünyanın birçok ülkesinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Dünyanın birçok ülkesinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim