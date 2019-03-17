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Gazze'de fiyat artışları protesto edildi

Gazze'de fiyat artışları protesto edildi

17 Mart 2019 Pazar 10:40
Gazze'de fiyat artışları protesto edildi

Gazze'nin farklı bölgelerinde yüzlerce Filistinli fiyat artışlarını protesto etti.

Kendisine "Halk Hareketi" ismini veren bir grubun sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrı üzerine Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve batıdaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinliler, fiyat artışına karşı gösteri düzenledi.

Gazze'de faaliyet gösteren insan hakları kuruluşlarından yapılan yazılı açıklamada ise güvenlik güçlerinin göstericileri dağıttığı ve onlarca kişiyi göz altına aldığı öne sürüldü. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından gösterilerle ya da söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Hamas'ın çağrısıyla başka bölgelerde toplanan yüzlerce kişi de Ramallah'taki Filistin hükümetinin Gazze'ye yönelik uygulamalarını protesto etti. Göstericiler, "Şehit çocuklarının çığlıklarına karşılık verin" ve "Gazze'ye yaptırıma hayır" yazılı pankartlar açtı.

Dün İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Deyr el-Belah bölgesinde toplanan onlarca Filistinli fiyat artışlarını protesto etmişti.

Gazze'deki Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici, yaptığı yazılı açıklamada, Deyr Belah'ta lastik yakarak yolları kapatan göstericilere müdahale edildiğini, sükunetin sağlandığını ve bazı kişilerin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumundan 7 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümetinin 5 Şubat'ta Gazze'de askeri ve sivil sektörlerde çalışan 5 binden fazla memurun maaşını siyasi mensubiyet gerekçesiyle kestiği kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Gazze Fiyat Artışları
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