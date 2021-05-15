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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor!

İsrail'in, Gazze'ye yönelik hava ve topçu saldırıları sürüyor. İsrail son olarak Gazze'de medya kuruluşlarına ev sahipliği yapan 13 katlı binayı füzelerle vurdu. Bina İsrail ordusunun yaklaşık bir saat önce uyarı yapması nedeniyle boşaltılmıştı. İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 139'a çıktı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:39
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor!
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İsrail abluka altındaki Gazze'yi hem karadan hem havadan vuruyor.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha öldü. Saldırıda ölen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli ölmüştü.

Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.

İSRAİL GAZZE'DE MEDYA BİNASINI VURDU

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Saldırı anı kameralara da yansıdı. Medya organlarına ev sahipliği yapan Gazze Kulesi, füzelerle vuruldu. Bina tamamen yıkıldı. Görgü tanıkları, binanın saldırı öncesi boşaltıldığını belirtti.

Uluslararası haber ajansı Associated Press, İsrail ordusunun binanın hedef alınacağına dair sahibini uyardığını duyurmuştu. 

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