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Gaz çıkarttığı videolarını satarak binlerce dolar kazanıyor

Dünyanın pek çok bölgesinde birbirinden enteresan mesleklere denk gelmişsinizdir. Ancak Lush Botanist’in mesleği bu garipliklerinde ötesine geçti. Yıllardır düzenli bir işi olduğunu söyleyen Botanist, radikal bir karar alarak mesleğini değiştirdi. Gaz çıkarttığı videolarını satan Botanist, ayda 25 bin dolar kazanıyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:28
Gaz çıkarttığı videolarını satarak binlerce dolar kazanıyor

Birçok kişi gün içinde gaz çıkartıyordur. Bu durum normal olmasının yanında toplumsal alanlarda yapıldığında ayıp olarak nitelendirilen bir davranıştır. Ancak Botanist, bu toplumsal normları yıkarak gaz çıkartma videolarını çekiyor ve bunları paylaşıyor. Üstelik bu videoları satarak binlerce dolar kazanıyor.

Ülkesinde çeşitli televizyon programlarına konuk olan Botanist, sosyal medyada çektiği videolar sayesinde bir anda ünlendi. Çektiği videolarda gaz çıkartan ünlü isim karşılığında yüklü miktarlarda para talep ediyor. Teklif ettikleri ücretlere göre kazancı değişiklik göstermesine rağmen Botanist, aylık kazancını 25 bin dolar olarak açıklıyor.

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“İNSANLAR İSTİYOR BEN DE YAPIYORUM”

Sosyal medyada insanların büyük ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Botanist, “3 yıldır bu işi yapıyorum, istek almaya da devam ediyorum. İnsanlar bana bunun için para ödüyor. Ben de yapıyorum” dedi.

Sürekli olarak gaz çıkartmanın bazen zorlayıcı olduğunu belirten Botanist, bu durum için kolay bir yol buldu. Laktoz hassasiyeti bulunan fenomen isim yediği en küçük süt ürünün kendisinde gaz problemi yaptığını itiraf etti. Videolarını çekmeden önce ise Botanist, peynir yemeyi tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lush Botanist
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