banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstifa, iftira, irtica, istifra
İstifa, iftira, irtica, istifra
Geçen sene neden kapandık, şimdi neden kapanmıyoruz?
Geçen sene neden kapandık, şimdi...
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl ödensin!
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl...
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
98 yeni vaka!
Kapat

GAÜ’den uluslararası yaz okulu ile, “farklı kültürler ile tanışma fırsatı”

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:16
GAÜ’den uluslararası yaz okulu ile, “farklı kültürler ile tanışma fırsatı”

banner341
GAÜ ULUSLARARASI YAZ OKULU İLE HEM EĞLENİN, HEM ÖĞRENİN

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren GAÜ Yaz Okulları, 11 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihleri arasında eğitim vermeye devam ediyor.

GAÜ Uluslararası Yaz Okullarına katılan 5-7 ve 8-15 yaş arası öğrenciler, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs’te düzenlenen İngilizce ve bilgisayar dersleri yanında, üniversitenin sosyal tesisleri olan Camelot Beach Club ve Girne Kampüs spor tesislerinde çeşitli sportif aktiviteleri ile dans ve sanatsal dersler yapılacak.

Konuyla ilgli açıklamada bulunan GAUSEM Direktörü Celal Sakka, Amerikan Koleji Uluslararası Yaz Okullarının ülke tanıtımı yanında, farklı coğrafya ve kültürlerde sosyalleşen gençleri biraraya getirmesinin önemine dikkat çekerek, yerellikten kurtularak uluslararası bir vizyon ile sosyalleşme süreçlerinden geçen gençlerin bölge ve dünya barışına önemli katkılar yapacağını vurguladı.

Sakka açıklamalarının devamında ise şunları söyledi;

“KKTC’de yazın en güzel yaşandığı coğrafyada, Beşparmak dağlarının eteklerinde kurulmuş olan ve modern eğitim kampüsü ile dikkat çeken GAÜ; öğrencilerine güvenli bir ortamda yaz okulu seçenekleri sunmakta. Farklı Yaş grupları için özel tasarlanmış eğitim programları ile öğrenciler, farklı kültürlerle tanışma ve kaynaşma imkanı bulurken, yabancı dil öğrenme ve eğlenmenin tadını bir arada çıkarmakta. Akdenizin eşsiz güzelliğini keşfedecek olan öğrencilerine GAÜ, bu yıl yatılı yaz okulunda farkındalık yaratarak Adakamp ve KampPozitif işbirliğinde gerçekleşecek olan kampımızın unutulmaz bir yaz deneyimi kazandıracak nitelikte.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs’te biraraya gelen gençlerin karşı kültürleri tanımaları ve birlikte kaynaşmalarının önemli katkılar yapacağına dikkat çeken Sakka, Uluslararası Yaz Okulunun ülke tanıtımına da önemli katkılar yaptığını ifade etti. Uluslarası Yaz Okulu programı kapsamında düzenlenen kültür gezileri ile konuk öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürü ile KKTC’nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini yakından görme fırsatı yakaladığını ifade eden Sakka, uluslararası öğrencilerin KKTC fahri elçisi olarak ülkelerine dönecek olmalarının ülke tanıtımı açısından önemine işaret etti. Programın ana temasının Kıbrıs kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Celal Sakka, GAÜ Yaz Okulları’nda uygulanan programların öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağladığını ifade etti.

Kayıtlar Devam Ediyor

Sakka ayrıca, eğlenceli bir yaz için GAÜ Yaz okulları ile ilgili detaylı bilginin bilgi ve kayıt koşullarına, +9053308686822 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya'da 107 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Finlandiya'da 107 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Yemen'den yılbaşından beri 41 bin kişi göç etti
Yemen'den yılbaşından beri 41 bin kişi göç etti
Jamaika İngiltere Kraliçesi'nden tazminat talep edecek
Jamaika İngiltere Kraliçesi'nden tazminat talep edecek
İran, silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı
İran, silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı
İngiltere'de çift doz aşı olanlar pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeyecek
İngiltere'de çift doz aşı olanlar pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeyecek
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'da yolcu uçağı düştü
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
5 soruda Kovid-19'un “Delta“ ve “Delta Plus“ varyantına ilişkin merak edilenler
5 soruda Kovid-19'un “Delta“ ve “Delta Plus“ varyantına ilişkin merak edilenler
Leyen: “AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok net”
Leyen: “AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok net”
Avrupa'da et tüketimi azalıyor
Avrupa'da et tüketimi azalıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim