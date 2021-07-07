GAÜ’den uluslararası yaz okulu ile, “farklı kültürler ile tanışma fırsatı”

GAÜ ULUSLARARASI YAZ OKULU İLE HEM EĞLENİN, HEM ÖĞRENİN

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren GAÜ Yaz Okulları, 11 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihleri arasında eğitim vermeye devam ediyor.

GAÜ Uluslararası Yaz Okullarına katılan 5-7 ve 8-15 yaş arası öğrenciler, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs’te düzenlenen İngilizce ve bilgisayar dersleri yanında, üniversitenin sosyal tesisleri olan Camelot Beach Club ve Girne Kampüs spor tesislerinde çeşitli sportif aktiviteleri ile dans ve sanatsal dersler yapılacak.

Konuyla ilgli açıklamada bulunan GAUSEM Direktörü Celal Sakka, Amerikan Koleji Uluslararası Yaz Okullarının ülke tanıtımı yanında, farklı coğrafya ve kültürlerde sosyalleşen gençleri biraraya getirmesinin önemine dikkat çekerek, yerellikten kurtularak uluslararası bir vizyon ile sosyalleşme süreçlerinden geçen gençlerin bölge ve dünya barışına önemli katkılar yapacağını vurguladı.

Sakka açıklamalarının devamında ise şunları söyledi;

“KKTC’de yazın en güzel yaşandığı coğrafyada, Beşparmak dağlarının eteklerinde kurulmuş olan ve modern eğitim kampüsü ile dikkat çeken GAÜ; öğrencilerine güvenli bir ortamda yaz okulu seçenekleri sunmakta. Farklı Yaş grupları için özel tasarlanmış eğitim programları ile öğrenciler, farklı kültürlerle tanışma ve kaynaşma imkanı bulurken, yabancı dil öğrenme ve eğlenmenin tadını bir arada çıkarmakta. Akdenizin eşsiz güzelliğini keşfedecek olan öğrencilerine GAÜ, bu yıl yatılı yaz okulunda farkındalık yaratarak Adakamp ve KampPozitif işbirliğinde gerçekleşecek olan kampımızın unutulmaz bir yaz deneyimi kazandıracak nitelikte.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs’te biraraya gelen gençlerin karşı kültürleri tanımaları ve birlikte kaynaşmalarının önemli katkılar yapacağına dikkat çeken Sakka, Uluslararası Yaz Okulunun ülke tanıtımına da önemli katkılar yaptığını ifade etti. Uluslarası Yaz Okulu programı kapsamında düzenlenen kültür gezileri ile konuk öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürü ile KKTC’nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini yakından görme fırsatı yakaladığını ifade eden Sakka, uluslararası öğrencilerin KKTC fahri elçisi olarak ülkelerine dönecek olmalarının ülke tanıtımı açısından önemine işaret etti. Programın ana temasının Kıbrıs kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Celal Sakka, GAÜ Yaz Okulları’nda uygulanan programların öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağladığını ifade etti.

Kayıtlar Devam Ediyor

Sakka ayrıca, eğlenceli bir yaz için GAÜ Yaz okulları ile ilgili detaylı bilginin bilgi ve kayıt koşullarına, +9053308686822 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.