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Gana\'da Maden Ocağında Göçük: 16 Ölü

Abuja, 13 Şubat 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın Bono bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 16 kişi hayatını kaybetti.

Gana\'da Maden Ocağında Göçük: 16 Ölü

Abuja, 13 Şubat 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın Bono bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 16 kişi hayatını kaybetti.

13 Şubat 2020 Perşembe 15:30
Gana\'da Maden Ocağında Göçük: 16 Ölü

Abuja, 13 Şubat 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bono bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 16 kişi hayatını kaybetti.

Dormaa Şehri Emniyet Müdürü Anthony Appiah, yerel radyoya yaptığı açıklamada, Bono bölgesine bağlı Dormaa şehrinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Madende çok sayıda işçinin göçük altında kaldığına aktaran Appiah, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Appiah, yasa dışı madencilik yapan 2 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gana'da 2017'de kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarda yasa dışı olarak çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler ölümlere neden oluyor.

(AA/ÖZ/HA)

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