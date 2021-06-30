Gana'da sel felaketinde 7 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kumasi Koordinatörü Atakora Manu, yaptığı açıklamada, bölgede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.
Manu, felakette 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.
Manu, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.