Gana'da Aids tespiti için mobil uygulama geliştirildi

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromunun (AIDS) tespitine ve tedavi sürecine katkıda bulunacak mobil uygulama geliştirildi.

Gana AIDS Komisyonu (GAC) Direktörü Kyeremeh Atuahen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede son yıllarda AIDS'e yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan hastaların sayısının artış göstermesi nedeniyle söz konusu uygulamayı geliştirdiklerini belirtti.

HIV taşıyan insanların büyük çoğunluğunun hastaneye gitmekten kaçındığına işaret eden Atuahen, "Ülkede yüz binlerce kişi HIV taşıyor fakat, insanlar kimse bunu bilmesin diye tedaviye gidemiyor. Bu uygulama, virüsü taşıyanların tedavisine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Atuahen, yıl sonuna kadar ülkede bu virüsü taşıyan insanların yüzde 90'ının virüsü taşıdığının farkında olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar kişisel verilerini girerek, AIDS olup olmadıklarını tespit edebilecekken, zaten bu virüsü taşıyanların ise söz konusu uygulama sayesinde tedavi süreçlerini ve ilaçlarını takip edebilecekleri belirtildi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusu olan Gana'da 2018 yılı verilerine göre, halkın yüzde 2,6'sı HIV taşıyor.