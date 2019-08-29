banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı

Paris, 29 Ağustos 19 : Fransa\'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos\'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı. 

G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı

Paris, 29 Ağustos 19 : Fransa\'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos\'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı. 

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı

Paris, 29 Ağustos 19 : Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı. 
Bayonne Savcısı Samuel Vuelta-Simon, basına yaptığı açıklamada, zirve çerçevesinde Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne, Urrugne ve Hendaye kentlerinde toplamda 168 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 
Vuelta-Simon, gözaltına alınanlardan 50 kadar kişinin aralık ayına kadar mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.
45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde 24-26 Ağustos'ta Biarritz'de düzenlenmişti.

banner317
Zirve karşıtı eylemciler zirve sırasında Biarritz çevresinde gösteriler düzenlemişti. Protestocular Urrugne, Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.
Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Urrugne'de de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.
Zirvede yoğun güvenlik ve adli önlemleri alınmıştı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapmıştı. 300 kişinin gözaltında tutulabileceği karakol, 70 avukat ve 17 savcı hazır bulundurulmuştu.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor
Bulgaristan'daki Siber Saldırı
Bulgaristan'daki Siber Saldırı
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Kuzey Kore'nin
Kuzey Kore'nin "güdümlü Füze Denizaltısı İnşa Ettiği" İddiası
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
İngiltere’de halk sokakta
İngiltere’de halk sokakta

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim