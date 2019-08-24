banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
İki kişi aranıyor!
İKİ KİŞİ ARANIYOR
Ülkeden ihraç edilecekler
ÜLKEDEN İHRAÇ EDİLECEKLER
Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Kimliği tespit edildi
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
banner306

G7 zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.

G7 zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:50
G7 zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grubun yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polisin hafif yaralandığı belirtildi.
Polisin, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi. G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Biarritz'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye'de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.

banner317
45. G7 Zirvesi, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 ülkelerin liderlerin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. 
Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

 

Son Güncelleme: 24.08.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
G7 Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Irak'ta Pazar yerine bombalı saldırı
Irak'ta Pazar yerine bombalı saldırı
Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü
Çocuklarını vegan olarak besleyen aileye hapis cezası
Çocuklarını vegan olarak besleyen aileye hapis cezası
30 yıl baş ağrısı yaşadı! Nedeni ise beynindeki kurt çıktı
30 yıl baş ağrısı yaşadı! Nedeni ise beynindeki kurt çıktı
Abd'li Muhafazakar Milyarder David Koch Yaşamını Yitirdi
Abd'li Muhafazakar Milyarder David Koch Yaşamını Yitirdi
Dünyanın İlk Yüzer Nükleer Güç Santrali Yola Çıktı
Dünyanın İlk Yüzer Nükleer Güç Santrali Yola Çıktı
Abd'de Elektronik Sigaranın Yol Açtığı "gizemli Hastalık" Alarma Yol Açtı
Abd'de Elektronik Sigaranın Yol Açtığı "gizemli Hastalık" Alarma Yol Açtı
19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor!
19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor!

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim