banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına yazdırdık!
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına...
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
banner404

G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı

İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları küresel toplumun koronavirüsün Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

30 Kasım 2021 Salı 09:50
G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı

G7 ülkeleri; İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya sağlık bakanları toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir COVID-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri yer aldı.

Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.

banner341

Bakanlar aralıkta tekrar bir araya gelecek

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"
Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu
Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
DSÖ'den Omicron açıklaması
DSÖ'den Omicron açıklaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim