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G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.

11 Haziran 2021 Cuma 08:45
G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor
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İngiliz Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, "İngiltere'nin aşı programının başarısının bir sonucu olarak artık fazla dozumuzu ihtiyacı olanlarla paylaşabilecek durumdayız. Bunu yaparak, bu salgını temelli yenmek için büyük bir adım atacağız" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Johnson'ın G7 liderlerinin fakir ülkelere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısının bağışlanmasını beklediği aktarıldı.

İngiltere’nin ilk etapta siparişlerinden artan 100 milyon doz Covid-19 aşısını bağışlayacağı bilgisi paylaşıldı.

SALGINININ BAŞLAMASINDAN BU YANA İLK KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

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G7 ülkelerinin liderleri, salgınının başlamasından bu yana ilk kez, Galler’e bağlı Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başlayacak ve 13 Haziran'a kadar sürecek zirvede bir araya geliyor.

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

Zirveye bu yıl ayrıca Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuk ülke liderleri olarak davet edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yoksul ülkelere Aşı BağışıG7
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