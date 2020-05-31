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G7 Liderler Zirvesi Eylül'e ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini açıklayarak, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu" ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:45
G7 Liderler Zirvesi Eylül'e ertelendi
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ABD Başkanı Trump, Florida'dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

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G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Trump, G7'nin Beyaz Saray'da olmasını istiyordu

G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak COVID-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

Anahtar Kelimeler:
G7 Liderler Zirvesi
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