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G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, dönem başkanı İngiltere’nin ev sahipliğinde başkent Londra'da başladı.

04 Mayıs 2021 Salı 11:00
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
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İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için bir araya geldi.

Toplantıya Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika'nın dışişleri bakanlarıyla, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı'nı yürüten Brunei Sultanlığı ise misafir olarak davet edildi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall kasabasında 11-13 Haziran tarihlerinde G7 Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık olarak da görülen toplantı, 2 gün sürecek.

Toplantıda iklim değişikliği, İran'la nükleer müzakereler, Suriye'de devam eden savaş, Myanmar'daki askeri darbe, Kovid-19 salgını, Rusya ve Çin konularının görüşülmesi bekleniyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

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Öte yandan konuk dışişleri bakanları, toplantı öncesi kendi aralarında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le görüşmüştü.

Raab, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Londra ve Washington'un bir dizi konuda "omuz omuza" olduğunu söylemişti.

Blinken da ABD'nin "İngiltere'den daha yakın müttefiki, yakın ortağı olmadığını" belirtmişti.

ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki istediğini ancak bunun Kremlin'in davranışlarına bağlı olduğunu vurgulayan Blinken, "Başkan (Joe) Biden, uzun süredir bu konuda çok net. Rusya pervasızca veya agresif davranmayı seçerse buna cevap vereceğiz ancak durumu tırmandırmaya çalışmıyoruz, daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir ilişkiyi tercih ederiz. Rusya bu yönde ilerlerse biz de aynısını yaparız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Blinken, Çin konusunda ise Batı'nın Pekin'i "sınırlamaya" veya "bastırmaya" çalışmadığını kaydetmişti.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 11:23
Anahtar Kelimeler:
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı
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