G7'den DSÖ'ye COVID-19'un kökenlerini soruşturma çağrısı

G7 liderleri, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. Olası salgınlara hazırlığı ele aldı.

Toplantıda hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve kamu dışı kuruluşların, dünyanın gelecekteki salgın tehditlerine tepkisini hızlandırmak için nasıl birlikte çalışması gerektiği değerlendirildi.

G7 liderleri 'şeffaf ve bilimsel çalışma' çağrısı yaptı

G7 sonuç bildirgesinde koronavirüsün kaynağına ilişkin dünya sağlık örgütü öncülüğünde Çin'de şeffaf ve bilimsel bir çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan G7, öte yandan ihtiyacı olan ülkelere de gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz COVID-19 aşısı hibe edecek.

G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı yatırımlarını da destekleyecek. Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi"ne rakip olacak bir yatırım planı üzerinde çalışılıyor.

Merkel: G7'nin, ilk altyapı projelerini 2022'de sunmasını umuyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelişmekte olan ülkeler için ilk altyapı projelerinin 2022'de sunulabilmesini umduğunu belirtti. Pekin ise bu adıma tepkili.

Çin'in Londra Büyükelçiliği "Küresel kararların küçük bir grup ülke tarafından dayatıldığı günler çoktan geride kaldı" açıklamasını yaptı.

Biden'ın görüşme trafiği

Zirvede liderler ikili görüşmeler de yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi.

Biden, ayrıca İngiltere, İtalya, Avustralya ve Japonya başbakanları ile de görüştü.