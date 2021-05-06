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G7'de buluşan 3 ülkeden, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü

Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardığı bildirildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:15
G7'de buluşan 3 ülkeden, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü
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Kyodo ajansının haberine göre Londra'da düzenlenen G7 marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşları Motegi Toşimitsu ve Chung Eui Yong ile bir araya geldi.
Bir saat süren görüşmede üç bakan, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için baskı yapılmasında anlaştı.
Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını kapsayan politikalarının detaylarını açıklayan Blinken, bu konuda ortak ve uyumlu adımlar atılması için Asyalı müttefikleriyle anlaşmaya vardı.

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Üçlü toplantının, "ABD Başkanı Joe Biden'in ocakta göreve gelmesi sonrası ilk" olduğunu bildiren Kyodo ajansı, Japon Bakan Motegi'nin görüşmeye ilişkin detay vermediğini belirtti.
Öte yandan görüşmede ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşları sorunun çözülmesine yönelik Japonya'nın çabalarına destek verdiği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 10:22
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