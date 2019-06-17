G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için işbirliğini artıracak

G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için harekete geçme kararı aldı. Japonya'da gerçekleştirilen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında plastik atıkların okyanuslarda yarattığı çevre kirliliği masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in da katıldığı toplantıda bu konuda hayata geçirilecek eylem planının çerçevesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Yeni çerçeve, üye ülkelerin denizlerin plastik atıklardan temizlenmesi için atacakları adımları gönüllülük esasına göre kolaylaştırmayı ve üyeler arasında bu konuda yakın işbirliğini hedefliyor.

G20 ülkeleri, denizlerin plastik atıklardan temizlenmesi konusunda yaptıkları inovasyonları ve tecrübeleri de kendi aralarında paylaşacak.

Pasifik okyanusundan veri toplayan bir grup araştırmacının önderliğinde kurulan Pasific Change isimli kuruluşun araştırmasına göre, her sene 8 milyon ton plastik atık denizlere ve okyanuslara dökülüyor.

Plastik maddeler denizlerde en çok balıkları tehdit ediyor. Deniz canlılarının yiyebileceği ya da vücutlarına dolanabilecek plastik atıklar hayvanların ölümüne sebep oluyor. Gelecek on yılda okyanuslardaki atık oranının ikiye katlanacağı düşünülüyor.

Plastikler genelde dalgalar yardımıyla binlerce kilometre yol kat ettikten sonra kıyıya vuruyor. Çevreciler her fırsatta denizlerin kirlenmesinin tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğunun altını çiziyor.

Bilim insanları, denizlerde yüzmekte olan beş trilyon plastik atığın ağırlığının çeyrek milyon ton ağırlığında olduğunun altını çiziyor.

600’den fazla canlı türü plastik atıklar nedeniyle zorlu bir yaşam savaşı veriyor ve dünya üzerindeki deniz kuşlarının neredeyse tümünün midesinde plastik bulunuyor. 2050 yılına kadar denizlerde balıklardan çok plastik olması bekleniyor.

Akdeniz tehdit altında

Akdeniz sularına ise her yıl 600 bin ton plastik atık karışıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 22 Akdeniz ülkesinin plastik atık yönetimini incelediği rapora göre, her yıl doğaya terk edilen plastik atıkların 600 bin tonunun yolculuğu Akdeniz'e kadar uzanıyor. Bu rakam dakikada 33 bin 800 plastik şişenin denize atılmasına tekabül ediyor. Akdeniz'deki plastik atıkların yüzde 20'si ise deniz ticareti ve balıkçılık kaynaklı.

Akdeniz yüzeyinde hali hazırda 247 milyar plastik parçanın bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, eğer önlem alınmazsa bu rakamın 2050'ye kadar dört katına çıkacağı uyarısında bulunuyor.