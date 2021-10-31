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G20 Liderleri toplandı: İşte ilk gün yaşananlar...

G20 Liderler Zirvesi İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler, zirve boyunca iklim krizi, salgın ve sonrası ekonomik toparlanmayı masaya yatıracak.

31 Ekim 2021 Pazar 08:50
G20 Liderleri toplandı: İşte ilk gün yaşananlar...

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, salgının ardından ilk kez yüz yüze buluşuyor.

19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan G20, İtalya'nın başkenti Roma'da toplandı.

Liderler aile fotoğrafında buluştu

Ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İtalya Başbakanı tarafından kongre merkezinde karşılandı.

Liderler resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çektirdi.

İklim değişikliği, salgınla mücadele ve salgın sonrası ekonomik toparlanma liderlerin gündeminde...

Fotoğraf: AA

Erdoğan, aile fotoğrafının ardından "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumuna katıldı.

Putin'den "aşı sertifikası" çağrısı

Açılış konuşmasını yapan ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, dünyanın karşılaştığı sorunlara çok taraflılığın en iyi çözüm olduğunu belirterek, "Farklılıklarımızı aşmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

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Zirveye çevrim içi katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde koronavirüs aşı sertifikası vardı. Putin, G20 ülkelerine birbirlerinin aşı sertifikalarını tanımayı hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Çok uluslu şirketler için asgari vergi anlaşmasını onayladı

Zirve kapsamında G20 liderleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını da onayladı.

Daha önce 136 ülkenin kabul ettiği anlaşma, küresel şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023 yılından itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını içeriyor.

2012'den bu yana üzerinde çalışılıyor

OECD, 8 Ekim’de aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.

OECD'nin 2012'de bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesi, ABD'de Biden yönetiminden temmuz ayında gelen destekle küresel ekonominin gündemindeki yerini yeniden almıştı.

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

İtalya'da iklim protestoları

Zirvenin düzenlendiği Roma, protestolara da sahne oluyor.

İklim protestosuna binlerce kişi katıldı. Bir grup çevre aktivisti de, ana yollardan birini oturma eylemi yaparak trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Liderleri
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