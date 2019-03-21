G. Kore’de 1600 otel müşterisinin gizli kamera görüntüleri internette

Güney Kore'de onlarca otel odasına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin görüntülerini internette yayınlayan iki şüpheli polis tarafından göz altına alındı.

Polis 30 farklı otelde 42 odaya söz konusu kameralardan takıldığını tespit ederken, bugüne kadar bin 600 otel müşterisinin görüntülendiğini açıkladı. Görüntülerin 4099 üyesi olan bir internet sitesinde yayınlandığı ve zanlıların bu işten yaklaşık 7 milyon won (33.500 TL) kazandığı ifade edildi. Söz konusu görüntüler için 97 site üyesinin ödeme yaptığı belirtiliyor.

Polis, kameraların otel odalarına yerleştirilmesine yardımcı olan iki kişiyi daha aradığını ve bugüne kadar 800 farklı videonun internet sitesinde yayınlandığını açıkladı. Çok küçük çaplı gizli kameraların televizyon, lamba ve saç kurutma makinesi gibi ev aletleri içerisine gizlendiği belirtildi.

Gizli kamerayla özellikle cinsel içerikli çekim yapılması ve bu görüntülerin internette paylaşılması Güney Kore'de ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde sıkça işlenen bir suç olarak göze çarpıyor.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi göz altına alırken, gizli kameraları taktığı düşünülen diğer iki kişiyi daha arıyor.

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli ünlü pop şarkıcıları Jung Joon-young ve Lee Seung-hyun ilişkiye girdiği kadınların görüntülerini internette paylaşmak ve yabancı yatırımcıların fuhuş yapmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle savcılığa ifade vermişti. Gösteri dünyasının iki popüler ismi olay sonrası müziği bıraktıklarını açıklamıştı.

2017 yılında Güney Kore'de bu tarzda görüntüleri çektiği belirlenen 6 bin 400 kişi polis tarafından yakalanmıştı. Geçen yıl binlerce kadın "Benim hayatım senin porno filmin değil" sloganıyla protesto yürüyüşü düzenleyerek hükümetin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini talep etmişti.