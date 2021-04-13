banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık tüccarları doymadıkça biz de özgürleşmeyeceğiz
Sağlık tüccarları doymadıkça biz de...
Grevden aşağısı kurtarmaz, inceldiği yerden kopsun !
Grevden aşağısı kurtarmaz, inceldiği yerden...
Federasyon ısrarı neden?
Federasyon ısrarı neden?
YDP kendi ayağına kurşun sıkıyor!
YDP kendi ayağına kurşun sıkıyor!
banner376

G-7 Ülkeleri ve AB'den Rusya açıklaması

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G-7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisinin yayımladığı ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağından duydukları kaygı ifade edildi.

13 Nisan 2021 Salı 09:30
G-7 Ülkeleri ve AB'den Rusya açıklaması
banner337

Ukrayna sınırındaki gerginlik devam ederken G-7 ülkeleri ve AB'den ortak açıklama geldi.
Açıklamada, "Biz, G-7 ülkeleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım'da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Herhangi bir ön bildirim olmadan yapılan bu büyük çaplı askeri hareketliliğin tehdit teşkil ettiğine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'ya provokasyonlarını durdurması ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde tansiyonu düşürmesi" çağırısında bulunuldu.
Açıklamada, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) kapsamında askeri hareketlilikle ilgili şeffaflık konusundaki vaatlerini yerine getirmesi ve Viyana Belgesi kapsamında oluşturulmuş prosedürlere yanıt vermesi istendi.
Aynı ülkelerin 18 Mart'ta yaptığı yazılı bildirinin da hatırlatıldığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek yinelendi ve Ukrayna'nın karşı koyma adına attığı adımların desteklendiği ifade edildi.


banner341
UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

banner360
Son Güncelleme: 13.04.2021 10:22
Anahtar Kelimeler:
RusyaABG7 ülkeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de terör ve şiddet olayları büyük artış gösterdi
ABD'de terör ve şiddet olayları büyük artış gösterdi
Fransız Senatosu Müslümanları hedef alan tasarıyı onayladı
Fransız Senatosu Müslümanları hedef alan tasarıyı onayladı
Japonya radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltacak
Japonya radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltacak
DSÖ Direktörü salgın konusunda umutsuz
DSÖ Direktörü salgın konusunda umutsuz
BM'den hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulaması önerisi
BM'den hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulaması önerisi
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı
Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60. yılı
Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60. yılı
Yemen'de yaklaşık 11 bin AIDS hastası hayatta kalma mücadelesi veriyor
Yemen'de yaklaşık 11 bin AIDS hastası hayatta kalma mücadelesi veriyor
İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı
İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı
Powell: "ABD ekonomisi dönüm noktasında"
Powell: "ABD ekonomisi dönüm noktasında"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim