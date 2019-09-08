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Futbol sahasını ormana çevirdiler

Futbol sahasını ormana çevirdiler

08 Eylül 2019 Pazar 14:16
Futbol sahasını ormana çevirdiler

Dünya giderek çölleşiyor. Ormanlar yok oluyor. Avusturyalı bir sanatçı, yapısı bozulmamış doğanın bir gün sanat sergisi gibi nadir bulunacağından duyduğu endişeyi 'sahaya' taşıdı. Bir futbol stadyumunu ormana dönüştürdü. Ormana 'Geleceğin ön gösterimi' adını verdi.

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Avusturyalı ressam Max Peintner, 30 yıl önceki bir çiziminde tribünlerin insanlarla dolu olduğu bir futbol sahasının ortasına orman yerleştirmişti. Ancak zaman, Peintner’yi haklı çıkardı. Dünya, sıcaklık rekorları kırılan bir yazı daha geride bıraktı. İklim krizi, yaşamı ele geçiriyor.

Avusturyalı sanatçı Klaus Littmann, o çizimi gerçeğe dönüştürdü. Ormanların tıpkı müzeler gibi maziye ait hatıralara dönüşmesinden endişe duyan Littmann, Avusturya’nın 32 bin kişi kapasiteli Wörthersee Stadyumu’nun sahasını ormana dönüştürdü.

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