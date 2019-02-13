Fukuşima Nükleer Santralinin Tetkiki Başladı



Ankara, 13 Şubat 19 : Japonya\'da 2011\'deki deprem ve tsunamide 3 reaktörün çekirdeklerinde erimenin ve radyoaktif sızıntının yaşandığı Fukuşima nükleer santralinin tetkikine başlandı.

Mainichi gazetesi, Tokyo Elektrik Enerji Şirketinde (TEPCO) görevli bilim adamlarının, Fukuşima santralinde tetkike başladığını, uzaktan kumandalı alet kullanarak yapılacak inceleme sırasında 2 numaralı reaktörün içindeki nükleer yakıt kalıntısıyla felaketten sonra ilk kez temas edilmeye çalışılacağını yazdı.

Japonya\'da 11 Mart 2011\'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

