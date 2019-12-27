Fukuşima\'daki Radyoaktif Atığın Tasfiyesi Bir Yıl Daha Ertelendi

Ankara, 27 Aralık 19 : Japonya'da hükümet, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin 1 ve 2 no'lu reaktörlerdeki eriyen radyoaktif maddelerin temizlenmesini bir yıl daha erteledi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Ekonomi ve Endüstri Bakanı Kajiyama Hiroşi, 2 no'lu reaktördeki atığın tasfiyesine 2025'de başlanacağı, 1 no'lu reaktördeki tasfiyeye ise 2028 veya 2029'da başlanmasının planlandığını açıkladı.

Kajiyama'nın açıkladığı orta ve uzun vadeli plan göre, reaktörlerin havuzunda kalan 4 bin 741 yakıt çubuğunun temizlenmesi 2032'de tamamlanacak.

Kajiyama, tasfiyenin, 1 no'lu reaktördeki radyoaktif tozun yayılmasını önlemek için koruma duvarı inşa edilmesi ve 2 no'lu rektörün yakıt havuzunun arıtılması gibi ilave güvenlik önlemlerini almak amacıyla ertelendiğini kaydetti.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), hasar gören üçüncü reaktör olan 3 no'lu reaktördeki nükleer atığın tasfiye sürecine başlamış ve kaza sırasında bakım halinde olduğu için aktif olmayan 4 no'lu reaktördeki atık tasfiyesini ise tamamlamıştı.



Hasarsız durumdaki 5 ve 6 no'lu reaktörlerdeki atığın tasfiyesi için ise henüz bir tarih belirlenmiş değil.Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tamamen tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.(AA/AK/ÖK)