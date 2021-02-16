banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, 1700 binada hasar oluştu.

16 Şubat 2021 Salı 10:45
Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı
banner337
banner351

Kyodo ajansının haberine göre, 13 Şubat gecesi Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, can kaybı rapor edilmedi.

Deprem sonrası Fukuşima'da yaklaşık 1400, Miyagi'de 180 olmak üzere ülkenin kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde bulunan eyaletlerde toplamda 1700 binada hasar tespit edildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Dün gece Fukuşima açıklarında yerel saatle 21.29'da 50 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

banner341
Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre 7,3'lük depremden şimdiye kadar 80 civarında artçı deprem oldu.

Artçıların dördü 5 ve üzeri, 26'sı 4 ve üzeri olarak kaydedildi.

TOPRAK KAYMASI UYARISI

JMA bölgede sağanak beklendiğini açıkladı ve olası toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan kuzeybatıda Japon Denizine kıyı eyaletlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 11:47
Anahtar Kelimeler:
Fukuşima Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Oxford-astrazeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
Oxford-astrazeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
Filistin’de ilk kez mutasyona uğramış virüs tespit edildi
Filistin’de ilk kez mutasyona uğramış virüs tespit edildi
Jaguar 2025'ten itibaren sadece elektrikli araç üretecek
Jaguar 2025'ten itibaren sadece elektrikli araç üretecek
Dünya Sağlık Örgütü Astrazeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya Sağlık Örgütü Astrazeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
İsrail’de kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi
İsrail’de kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi
ABD'de kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
ABD'de kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Myanmar'da protestolar sürüyor
Myanmar'da protestolar sürüyor
DSÖ'den sevindirici haber
DSÖ'den sevindirici haber
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim