Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı

Kyodo ajansının haberine göre, 13 Şubat gecesi Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, can kaybı rapor edilmedi.

Deprem sonrası Fukuşima'da yaklaşık 1400, Miyagi'de 180 olmak üzere ülkenin kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde bulunan eyaletlerde toplamda 1700 binada hasar tespit edildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Dün gece Fukuşima açıklarında yerel saatle 21.29'da 50 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre 7,3'lük depremden şimdiye kadar 80 civarında artçı deprem oldu.

Artçıların dördü 5 ve üzeri, 26'sı 4 ve üzeri olarak kaydedildi.

TOPRAK KAYMASI UYARISI

JMA bölgede sağanak beklendiğini açıkladı ve olası toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan kuzeybatıda Japon Denizine kıyı eyaletlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.