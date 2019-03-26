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Fransızların Çoğuna Göre "demokrasi Gerileyecek"

BİR ANKETE GÖRE FRANSIZLARIN YÜZDE 48\'İ FRANSA\'DA, YÜZDE 47\'Sİ AVRUPA BİRLİĞİ\'NDE (AB) VE YÜZDE 56\'SI DÜNYA GENELİNDE

Fransızların Çoğuna Göre "demokrasi Gerileyecek"

BİR ANKETE GÖRE FRANSIZLARIN YÜZDE 48\'İ FRANSA\'DA, YÜZDE 47\'Sİ AVRUPA BİRLİĞİ\'NDE (AB) VE YÜZDE 56\'SI DÜNYA GENELİNDE

26 Mart 2019 Salı 18:01
Fransızların Çoğuna Göre

BİR ANKETE GÖRE FRANSIZLARIN YÜZDE 48'İ FRANSA'DA, YÜZDE 47'Sİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE (AB) VE YÜZDE 56'SI DÜNYA GENELİNDE "DEMOKRASİNİN GELECEK SENELERDE GERİLEYECEĞİNİ" DÜŞÜNÜYOR

Paris, 26 Mart 19 : Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısından fazlasının "dünya genelinde demokrasinin gelecek senelerde gerileyeceğine" inandığı ortaya çıktı.

Viavoice araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 48'i Fransa'da, yüzde 47'si Avrupa Birliği'nde (AB) ve yüzde 56'sı dünya genelinde "demokrasinin gelecek yıllarda gerileyeceğini" düşünüyor.

Ankette, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 50 olarak belirlendi.    

Ankete katılanların yüzde 50'si, AP'ye, üye ülkelere yasa teklifinde bulunma yetkisi verilmesi gerektiği kanaatine sahip. 

Katılımcıların yüzde 59'u da "Avro Bölgesi Maliye Bakanlığının" kurulmasından yana olduğunu belirtti. 

Paris İklim Anlaşması'nın Avrupalı ülkeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir Avrupa Çevre Ajansı kurulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 71 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 66'sı AB'de ortak bir savunma bütçesinin ve müdahale gücünün oluşturulmasını istediğini ifade etti.

Ankete göre Fransızların yüzde 70'i "Avrupa'da düzenlenen seçimleri siber saldırılara karşı korumak için Avrupa Demokrasilerin Korunması Ajansı kurulması gerektiğini" düşünüyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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