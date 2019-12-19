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Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron yönetiminin emeklilik reformuna karşı olduğunu ortaya koydu. 

Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron yönetiminin emeklilik reformuna karşı olduğunu ortaya koydu. 

19 Aralık 2019 Perşembe 09:14
Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı

Elabe araştırma şirketinin anketinde söz konusu reforma karşı başlatılan grevlere destek verenlerin oranı yüzde 54 olarak belirlendi. 
Fransızların yüzde 63'ü de Noel ve yılbaşı tatillerinde grevlere ara verilmesini istiyor.
Ankete katılanların yüzde 46'sı emeklilik reformuna ilişkin yaşanan sorunların sebebinin hükümet olduğunu ifade etti.
Ankete göre Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.
Macron ve hükümet emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.
Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. 
Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti. 

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Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için önceki gün ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.
Fransa Başbakanı EdouardPhilippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.
Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:37
Anahtar Kelimeler:
Fransa Emeklilik Reformu
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