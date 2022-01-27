Fransızlar siyasi olarak 'sağa kayıyor'

Paris Sciences Po Üniversitesindeki Siyasi Araştırma Merkezi (CEVIPOF) tarafından 23 Aralık-10 Ocak arasında 18 yaş üzeri 10 bin 566 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 32'si kendisini politik olarak "sağda", yüzde 11'i ise "aşırı sağda" konumlandırdı.

Ülkede 2017'de yapılan araştırmaya, kendilerini sağda konumlandıranlarının oranı yüzde 26, aşırı sağda konumlandıran oranı ise yüzde 7 olarak yansımıştı.

Buna göre, Fransa'da politik olarak sağa kayanların oranında 10 puanlık artış oldu.

Katılımcıların yüzde 14'ünün kendilerini "merkezde", yüzde 17'sinin "solda" ve yüzde 6’sının "aşırı solda" konumlandırdığı ankette, yüzde 20'lik kesim fikir belirtmedi.

Önemli bir kesim otoriter yönetimden yana

Diğer yandan, katılımcıların yüzde 63'ü ülkede çok fazla göçmen olduğundan yakınırken, yüzde 39'u da ülkelerini "parlamento ya da seçimlere yönelik endişe taşımayan güçlü bir kişinin" yönetmesinden yana fikir beyan etti.

Fransızların yüzde 27'si, "askeri yönetim" fikrine olumlu baktığını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 47'si idam cezasının geri getirilmesi konusunda olumlu fikir beyan etti.

İslam'ın Fransa Cumhuriyeti için "tehlike" oluşturduğunu düşünenlerin oranı ise 2017'ye göre 1 puan yükselerek yüzde 61'e çıktı.