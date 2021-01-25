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Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı

Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor. 

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:15
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
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Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.

Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.

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Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi.

Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.

Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Kovid-19 salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 11:15
Anahtar Kelimeler:
Fransızlar Gıda StokFransızlar Kıtlık
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