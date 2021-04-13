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Fransız Senatosu Müslümanları hedef alan tasarıyı onayladı

Fransız Senatosu, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısını onayladı. Tasarı 109 "hayır" oyuna karşı 208 "evet" oyuyla kabul edildi.

13 Nisan 2021 Salı 09:10
Fransız Senatosu Müslümanları hedef alan tasarıyı onayladı
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Senato'da tasarıya 2 yeni madde eklendi. Belediyelere, ibadethanelere yapılacak maddi yardımların valilere 3 ay önceden bildirme zorunluluğu getirildi.

Valilere ayrıca, Fransa'ya "düşman" yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi verildi.

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Tasarı ikinci kez onaylanacak

Yasa tasarısına Senato'da eklenen maddelerin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor. Tasarı, Ulusal Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Tasarıya daha önce de, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını yasaklayan madde eklenmişti.

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Fransız SenatosuMüslümanları Hedef Alan TasarıAyrılıkçı Yasa Tasarısı
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