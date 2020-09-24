Fransız Şarkıcı Julıette Greco Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco 93 yaşında hayata veda etti.
Ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco 93 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Fransız haber ajansı AFP'ye yapılan açıklamada "Juliette Greco bu çarşamba ailesinin yanında çok sevdiği evinde öldü. Hayatının eşi benzeri yoktu" denildi.
Savaş sonrasında Fransız filozof Jean-Paul Sartre tarafından Paris'te keşfedilen Greco, Paris'in entelektüel çevrelerinde tanındı. Sartre'ın da kendisi için bir şarkı sözü yazdığı Greco 1950'li yıllarda "L'accordeon", "La Javanaise" ve "Deshabillez-moi" gibi şansonlarla dünya çapında üne kavuştu. Siyah giyimi ve buğulu, melankolik sesiyle bir nesil üzerinde etki sahibi olan Greco yönetmen Jean Cocteau'nün "Orfe" adlı filminde de rol aldı.