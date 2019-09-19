Fransız polisi önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı

Fransa'nın Belçika sınırında bulunan Armentieres kentinde, evlerin çatısında dolaşan bir panter şehir sakinlerini ve emniyet görevlilerini hayrete düşürdü. İhbar üzerine ilk başta kendilerine şaka yapıldığını zanneden yetkililer, olayın gerçek olduğunu anlayınca operasyonla hayvanı yakaladı.

Panterin çatıda dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada da çok defa paylaşıldı. Arada pencereleri açık olan evlere giren panterin rahat tavırları, izleyenlerin ilgisini çekti.

Panterin bulunduğu caddeyi kapatan polis ve itfaiye görevlileri, bir eve camdan girmesini fırsat bilerek hayvanı içeriye kapattı. Ardından veteriner ile daireye giren yetkililer, uyuşturucu tabancası kullanarak yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki dev kediyi uyuttu.

Hayvanat bahçesine teslim edileceğini açıklanan panteri, yasal olmamasına rağmen bölgede yaşayan birinin evde yetiştirdiği öne sürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan kişinin panterin kaçtığı sırada evde olmadığı belirtildi.