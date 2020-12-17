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Fransız milletvekili: Fransa Yemen'de işlenen suçları örtbas ediyor

Fransız milletvekili, ülkesini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de işlediği suçları örtbas etmekle suçladı. Fransız vekil, Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanlarını da konuyla ilgili "yalan söylemekle" itham etti.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:26
Fransız milletvekili: Fransa Yemen'de işlenen suçları örtbas ediyor
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Fransa'da aşırı solcu milletvekili Clementine Autain, Fransa Ulusal Meclisi'nde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fransız milletvekili, ülkesini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de bir fabrikada işlediği suçları örtbas etmekle suçladı. 

Fransız petrol şirketi Total'in de ortağı olduğu Yemen'deki fabrikanın, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işgal edildiğini söyledi.  Fransa'nın bu fabrika kurulurken Total'in de içinde olduğu şirketler grubuna 216 milyon euro kredi verdiğini hatırlattı.

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Fransız vekil Autain, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarına göre, bu fabrikada insanların gizli şekilde tutulduğu ve işkence yapıldığını vurguladı.

"Haberiniz yokmuş gibi davranmayın"

Autain, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'yi, konuyu örtbas etmek ve yalan söylemekle suçladı. Bakanlara, "Haberiniz yokmuş gibi davranmayın, askeri istihbaratın raporunu gördünüz. Fransa'nın sorumluluğu var. Savaş suçlarını nasıl örtbas ederseniz?" dedi.

Fransa'da 51 milletvekili, birkaç gün önce Fransa Dışişleri Bakanı'na açık mektup göndermişti. Mektupta,, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun Yemen'deki fabrikada işkence yaptığı vurgulanmış, bu konuda detaylı bilgi verilmesi istemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Fransız Milletvekili
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